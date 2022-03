Montreux: 4 persone trovate morte in centro, si sarebbero gettate nel vuoto da un appartamento

MeteoWeb

Quattro persone sono state rinvenute senza vita questa mattina nel centro di Montreux, città svizzera sulle rive del lago Lemano, mentre una quinta è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni: lo ha confermato la polizia, che in primo momento aveva riferito di cinque persone decedute e poi ha rettificato l’informazione.

Secondo un portavoce della polizia, citato dall’agenzia Keystone-ATS, si sarebbero gettate nel vuoto da un appartamento, nei pressi del casinò, per motivi al momento sconosciuti.

Sul posto sono state allestite delle strutture per celare i corpi. Aperta un’inchiesta.