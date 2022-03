Moonwatch mania: lunghissime code e ressa per l’orologio innovativo e spaziale

MeteoWeb

Lunghe code in numerose città italiane: da oggi è in vendita MoonSwatch, uno Swatch innovativo ispirato allo Speedmaster Moonwatch, l’orologio delle esplorazioni spaziali, nato da una partnership tra Swatch e Omega, una collaborazione “al fine di creare nuovi prodotti innovativi che uniscano il meglio di entrambi i mondi“. Per il loro design i brand hanno tratto ispirazione dallo Spazio, dando vita a una collezione composta da 11 modelli Swatch che portano il nome di corpi celesti, dalla stella al centro del Sistema Solare al pianeta nano alla sua periferia.

Non solo design, ma anche innovazione tecnologica: tutti i modelli Swatch sono infatti realizzati in BIOCERAMIC, materiale brevettato dal marchio, un mix composto da due terzi di ceramica e da un terzo di materiale derivante dall’olio di ricino.

Il Moonwatch di Omega è un orologio divenuto leggendario e la collezione Swatch BIOCERAMIC MoonSwatch vuole rendere il prestigioso modello accessibile agli appassionati in tutto il mondo.

Lunghe code, dunque, in numerose città per acquistare l’orologio: a Firenze, ad esempio, questa mattina per ridurre la ressa è stato necessario anche l’intervento della forze dell’ordine, che hanno invitato il personale del negozio a gestire meglio la fila dopo che alcune persone in attesa di entrare si erano lamentate per aver ricevuto degli spintoni.

Centinaia di persone sono messe in coda anche a Verona per acquistare il nuovo orologio Omega x Swatch: il primo in coda fuori dal negozio a pochi passi da piazza Erbe è arrivato addirittura alle 16 di ieri pomeriggio. Molti poi si sono messi in fila questa notte.

In fila da venerdì sera a Napoli per accaparrarsi uno dei pochi esemplari disponibili. All’apertura oggi del negozio nella centrale Piazza Trieste e Trento c’erano già centinaia di persone ad attendere.

Tante persone in fila anche a Bologna per il lancio di Moonwatch. Davanti al negozio del brand in via D’Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani sono in coda dalla notte.

Ha occupato un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma, a Torino, la coda che si è formata davanti al negozio della Swatch.