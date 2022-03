Morto il primo uomo al mondo trapiantato con un cuore di maiale geneticamente modificato

MeteoWeb

È morta la prima persona al mondo a ricevere un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato. David Bennett, che aveva una malattia cardiaca terminale, è sopravvissuto per due mesi dopo l’intervento chirurgico negli Stati Uniti. Ma le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare diversi giorni fa, come hanno riferito i suoi medici a Baltimora, e il 57enne è morto l’8 marzo. Il signor Bennett conosceva i rischi connessi all’operazione, riconoscendo prima della procedura che si trattava di “un salto nel buio“.

David Bennett, 57 anni, di Hagerstown, nel Maryland, è morto martedì presso l’Università del Maryland Medical Center. I medici non hanno fornito una causa esatta della morte, dicendo solo che le sue condizioni avevano iniziato a peggiorare diversi giorni prima. Il figlio di Bennett ha elogiato l’ospedale per aver tentato di salvare il padre con l’ultima speranza, dicendo che la famiglia sperava fosse l’occasione giuste per far fronte alla carenza di organi. “Siamo grati per ogni momento in più, ogni sogno folle, ogni notte insonne che è andata in questo sforzo storico“, ha detto David Bennett Jr. in una dichiarazione. “Ci auguriamo che questa storia possa essere l’inizio della speranza e non la fine“.

I medici per decenni hanno cercato di utilizzare organi di animali per trapianti salvavita. Bennett era un candidato ideale per questo tipo tipo di trapianto sperimentale solo perché avrebbe dovuto affrontare una morte certa comunque: non idoneo per un trapianto di cuore umano, costretto a letto e in supporto vitale e senza altre possibilità.

Dopo l’operazione del 7 gennaio, il figlio di Bennett ha riferito all’Associated Press che suo padre sapeva che non c’era alcuna garanzia che avrebbe funzionato. I precedenti tentativi di tali trapianti – o xenotrapianti – sono falliti in gran parte perché i corpi dei pazienti hanno rapidamente respinto l’organo animale. Questa volta, i chirurghi del Maryland hanno utilizzato un cuore di un maiale geneticamente modificato: gli scienziati hanno modificato l’animale per rimuovere i geni del maiale che innescano il rigetto iperveloce e hanno aggiunto geni umani per aiutare il corpo ad accettare l’organo.

All’inizio il cuore del maiale funzionava e l’ospedale del Maryland ha pubblicato aggiornamenti periodici che Bennett sembrava si stesse lentamente riprendendo. Il mese scorso, l’ospedale ha rilasciato un video di lui che guardava il Super Bowl dal suo letto d’ospedale mentre lavorava con il suo fisioterapista. Bennett è sopravvissuto molto più a lungo con il cuore di maiale geneticamente modificato rispetto a una delle ultime pietre miliari nello xenotrapianto: quando Baby Fae, un neonato californiano morente, visse 21 giorni con il cuore di un babbuino nel 1984.

“Siamo devastati dalla perdita del signor Bennett. Ha dimostrato di essere un paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine“, ha detto il dottor Bartley Griffith, che ha eseguito l’intervento chirurgico all’ospedale di Baltimora. La necessità di un’altra fonte di organi è enorme. Più di 41.000 trapianti sono stati eseguiti negli Stati Uniti l’anno scorso, un record, inclusi circa 3.800 trapianti di cuore. Ma più di 106.000 persone rimangono nella lista d’attesa nazionale, migliaia muoiono ogni anno prima di ottenere un organo e altre migliaia non vengono nemmeno aggiunte alla lista, considerata troppo lunga.

La Food and Drug Administration aveva consentito il drammatico esperimento del Maryland secondo le regole di “uso compassionevole” per situazioni di emergenza. I medici di Bennett hanno detto che aveva insufficienza cardiaca e battito cardiaco irregolare, oltre a una storia di mancato rispetto delle istruzioni mediche. È stato ritenuto non idoneo per un trapianto di cuore umano che richiede un uso rigoroso di farmaci immunosoppressori o l’alternativa rimanente, una pompa cardiaca impiantata. I medici non hanno rivelato la causa esatta della morte di Bennett. Rigetto, infezione e altre complicazioni sono rischi per i trapiantati. Ma dall’esperienza di Bennett, “abbiamo acquisito intuizioni inestimabili apprendendo che il cuore di maiale geneticamente modificato può funzionare bene all’interno del corpo umano mentre il sistema immunitario è adeguatamente soppresso“, ha affermato il medico.

Per due volte lo scorso autunno, i chirurghi della New York University hanno ottenuto il permesso dalle famiglie delle persone decedute di attaccare temporaneamente un rene di maiale geneticamente modificato ai vasi sanguigni al di fuori del corpo e guardarli lavorare prima di porre fine al supporto vitale.

I chirurghi dell’Università dell’Alabama a Birmingham hanno fatto un ulteriore passo avanti, trapiantando un paio di reni di maiale geneticamente modificati in un uomo con morte cerebrale durante una prova, passo dopo passo, per un’operazione che sperano di provare su pazienti vivi forse entro la fine dell’ann .

I maiali sono stati a lungo utilizzati nella medicina umana, compresi gli innesti di pelle di maiale e l’impianto di valvole cardiache di maiale. Ma il trapianto di interi organi è molto più complesso rispetto all’utilizzo di tessuti altamente trasformati. I maiali geneticamente modificati utilizzati in questi esperimenti sono stati forniti da Revivicor, una sussidiaria di United Therapeutics, una delle numerose aziende biotecnologiche in corsa per sviluppare organi di maiale adatti per un potenziale trapianto umano.