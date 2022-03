Motomondiale sotto il temporale: un fulmine colpisce il circuito del GP di Mandalika, in Indonesia

MeteoWeb

Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio di Indonesia di MotoGp, secondo stagionale appuntamento sul circuito di Mandalika. Il pilota portoghese della Ktm sulla pista bagnata dal temporale, si è imposto davanti al campione del mondo in carica, il francese della Yamaha Fabio Quartararo e la Ducati Pramac dell’altro transalpino Johann Zarco. Quarta è arrivata la Ducati dell’australiano Jack Miller. In una giornata condizionata dal maltempo, con la gara ridotta a 20 giri rispetto ai 27 originariamente previsti, non hanno brillato gli italiani con la Yamaha di Franco Morbidelli che chiude al settimo posto mentre la Ducati di Francesco Bagnaia solo 15esimo, mentre Enea Bastianini (Team Gresini) è 11esimo e ancora capo della generale. La gara è cominciata con un’ora e 15 minuti di ritardo a causa della fitta pioggia abbattutasi sulla pista indonesiana.

Ha fatto il giro dei social l’immagine del momento esatto in cui un fulmine ha colpito la pista del circuito di Mandalika, proprio durante la gara. Per un caso fortuito nessun veicolo si è trovato coinvolto.