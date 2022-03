Elon Musk: “segnali Starlink disturbati in Ucraina”. SpaceX si concentra su cyber-difesa, ritardi per Starship

MeteoWeb

Il 28 febbraio scorso, sono arrivati in Ucraina i terminali per la ricezione dei segnali dei satelliti Starlink, inviati dalla SpaceX del miliardario Elon Musk. È lo stesso fondatore e amministratore delegato di SpaceX a comunicare con un tweet che i segnali dei satelliti Starlink, il cui obiettivo è portare internet in ogni parte del mondo quando la megacostellazione sarà completata, sono disturbati nel Paese dilaniato dalla guerra contro la Russia.

Musk ha aggiunto che la sua azienda si sta concentrando attualmente sulla difesa informatica. Di conseguenza, ha spiegato, i tempi per i programmi per la navetta per Marte Starship e Starlink V2 subiranno ritardi.