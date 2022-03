Meteo, lo spettacolo della neve in Aspromonte: oltre 40cm e -5°C a Gambarie, imbiancata anche Santo Stefano – VIDEO

MeteoWeb

Grande spettacolo per la neve in Aspromonte questa mattina, dopo la nevicata più abbondante dell’intera stagione invernale. Nevicata che non si è ancora conclusa: a tratti – seppur in modo più debole – la neve continua a cadere soprattutto nelle zone più interne. A Gambarie d’Aspromonte la temperatura minima è piombata a -5°C e l’accumulo di neve fresca al suolo ha superato i 40cm. La neve è scesa fino ai 500 metri di quota.

