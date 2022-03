Maltempo, forti nevicate in Grecia: spettacolo sull’isola di Eubea, imbiancate anche Cicladi, Sporadi e Creta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’irruzione di aria artica ha portato diffuse e intense nevicate in Grecia e Turchia, dove anche Istanbul è ricoperta da uno spesso strato di bianco. Molte regioni della Grecia sono state imbiancate dalla neve negli ultimi giorni. Tempeste di neve sono rare in questo periodo dell’anno in Grecia, quando il clima inizia a riscaldarsi prima della primavera.

La Grecia è stata colpita da forti nevicate e temperature gelide a partire da metà settimana. Oggi sono state registrate nevicate in Magnesia, Beozia, Ftiotide e Peloponneso, con spolverate anche nelle isole Cicladi e a Creta. Intense nevicate hanno colpito le isole di Eubea, Scopelo e Alonneso (queste ultime due fanno parte dell’arcipelago delle Sporadi Settentrionali).

Il clima invernale dovrebbe continuare fino a domani, domenica 13 marzo, quando le nevicate cederanno il posto a nevischio e pioggia in gran parte del Paese, a parte le regioni montuose, dove è ancora prevista neve. La tempesta probabilmente finirà domenica sera.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo all’articolo, le immagini della neve in Grecia.