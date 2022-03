Meteo, neve gialla in Valle d’Aosta: l’effetto della sabbia del Sahara a La Thuile | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altro risveglio invernale in Valle d’Aosta a pochi giorni dall’inizio della primavera dopo la neve degli ultimi giorni. L’azione di una vasta area depressionaria, con fulcro in prossimità delle coste marocchine, riesce ad apportare un po’ di influenze umide anche su parte delle nostre regioni. In particolare, i settori alpini e prealpini centro-occidentali, tra la Valle d’Aosta, l’alto Piemonte, localmente l’alta Lombardia, hanno ricevuto fiocchi tra i 1.100 i 1.400 metri.

È così che Saint Rhémy (1.519 m) in Valle d’Aosta, si è svegliata con 40cm di neve fresca, mentre a Cervinia si sono accumulati 15cm.

Ma non è tutto. Perché la neve è arrivata accompagnata anche dalla sabbia del Sahara, che ha trasformato i Pirenei e le Alpi francesi in un paesaggio dalla tonalità “caffelatte”. Anche a La Thuile (1.450 metri), al confine con la Francia, stamattina la neve presentava sfumature di giallo.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le immagini della neve in Valle d’Aosta.