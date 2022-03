Maltempo in Campania, tanta neve caduta nella Val Fortore: le FOTO dal Beneventano

MeteoWeb

Sta per concludersi un weekend dal maltempo tipicamente invernale al Centro-Sud, a causa di un vortice freddo proveniente dalla Russia. Tra le regioni maggiormente colpite dalle ultime nevicate, ci sono Basilicata e Campania. Accumuli importanti si registrano nella Val Fortore, in provincia di Benevento. Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, alti muri di neve costeggiano le strade, mentre alberi e oggetti sono coperti da uno spesso strato di bianco.

Bellissime anche le immagini che giungono da San Fele, località del Potentino sepolta sotto 60-70cm di neve.