Neve sempre più forte nella notte in Aspromonte: Gambarie verso il mezzo metro di accumulo – LIVE

MeteoWeb

Continua a nevicare nella notte a Gambarie d’Aspromonte, nota località sciistica calabrese sulle montagne di Reggio Calabria, dove la temperatura è di -2,5°C. A Reggio continua a piovere e la colonnina di mercurio è piombata a +5°C in riva al mare, mentre sulle colline inizia a nevicare a partire dai 400 metri di altitudine. A Gambarie l’accumulo viaggia rapidamente verso il mezzo metro, come possiamo osservare dalle immagini in diretta dalle webcam a corredo dell’articolo. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: