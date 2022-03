Nevica ad Atene, la Grecia attanagliata dal maltempo con vento e freddo pungente | VIDEO

MeteoWeb

Diverse zone dell’Attica, in Grecia, si sono “vestite” di bianco sabato notte, nelle periferie settentrionali e meridionali della regione. E la neve cade anche in pieno centro, ad Atene, con un freddo pungente che prosegue ormai da giorni Lagonisi, Maroussi, Penteli, Agios Stefanos, Ano Glyfadao sono in balia del forte vento, e sono possibili nevicate.

Nella capitale si è registrato per tutto il giorno un freddo “pungente“, raccontano i media locali, e la neve cade anche nelle zone del Pireo.

Secondo i meteorologi greci, per la giornata di domani, domenica 20 marzo, sono previsti cieli nuvolosi, principalmente nell’Egeo, Creta, Tessaglia, Sterea orientale e Peloponneso. Nelle zone sopra indicate si verificheranno locali nevicate in montagna e in semi-montagna, oltre a sporadiche piogge a quote inferiori. Nel resto del Paese sono previste nuvole che si alterneranno a periodi di sole.

Secondo il Meteo dell’Osservatorio nazionale di Atene, la temperatura, a livelli bassi per la stagione, scenderà leggermente a ovest e aumenterà a est, e nella Macedonia occidentale andrà da -7 a 4 gradi Celsius, nel resto della Macedonia da -5 a 9, in Tessaglia da -4 a 8, in Epiro da -4 a 11, in Sterea orientale e Peloponneso orientale da -1 a 8, in Sterea occidentale e Peloponneso occidentale da 1 a 9, nello Ionio Isole da 2 a 9, nelle isole dell’Egeo settentrionale e orientale da 0 a 10, nelle Cicladi da 2 a 8, mentre nel Dodecaneso e Creta da 4 a 10 gradi Celsius.

I venti nell’Egeo soffieranno da nord a nord-est nelle direzioni da 5 a 7 e temporaneamente in luoghi fino a 8 Beaufort. Nello Ionio i venti soffieranno da est in direzione 4-6 e localmente fino a 7 Beaufort, mentre dal pomeriggio 3-5 e localmente fino a 6 Beaufort.

In Attica sono previsti cieli nuvolosi con piogge temporanee e temporanee nevicate nelle zone montuose e semimontane della prefettura. Possibilità di nevischio per le zone di bassa quota fino al mattino. I venti soffieranno da nord-est da 3 a 5 Beaufort e da mezzogiorno da est e da sud da 4 a 6 Beaufort. La temperatura nel centro di Atene varia da 3 a 8 gradi Celsius.