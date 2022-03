Nuovi pannelli solari sulla ISS: oggi passeggiata spaziale per gli astronauti Kayla Barron e Raja Chari

MeteoWeb

I membri dell’equipaggio della Expedition 66 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale condurranno due passeggiate spaziali, oggi, martedì 15 marzo, e mercoledì 23 marzo, per proseguire le migliorie del laboratorio orbitante.

Le immagini delle operazioni verranno trasmesse su NASA Television (in calce), a partire dalle 11:30 ora italiana con l’attività extraveicolare che inizierà intorno alle 13:05. Entrambe le passeggiate spaziali dureranno circa 6 ore e 30 minuti.

Gli ingegneri di volo della NASA Kayla Barron e Raja Chari condurranno la passeggiata spaziale odierna, designata US EVA 79, assemblando e installando i kit di modifica necessari per i prossimi aggiornamenti dei pannelli solari. La coppia installerà staffe e montanti per supportare la futura installazione di un ISS Roll-Out Solar Array (iROSA). Finora, 2 dei 6 iROSA sono stati implementati sulla Stazione con 4 array aggiuntivi da installare. Gli array alla fine aumenteranno 6 degli 8 canali di alimentazione della Stazione, aumentando la potenza totale disponibile della stazione da 160 kilowatt a un massimo di 215 kilowatt.

Barron opererà come membro dell’equipaggio extraveicolare 1 (EV 1) e indosserà una tuta a strisce rosse. Chari opererà come membro dell’equipaggio extraveicolare 2 (EV 2) e indosserà una tuta senza strisce. La passeggiata spaziale sarà la 2ª della carriera di Barron e la 1ª di Chari.