Obbligo vaccini over 50, Agenzia delle Entrate: “avviata procedura per le sanzioni” ma servirà ancora tempo

Per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo di vaccino anti-Covid è prevista una multa da 100 euro ma i tempi prima di ricevere la sanzione potrebbero essere ancora molto lunghi.

“In riferimento alle sanzioni nei confronti degli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, fonti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) precisano che, sulla base degli elenchi pervenuti dal Ministero della Salute, è stata attivata la fase di produzione delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio. Tali comunicazioni saranno poi trasmesse al Ministero della Salute per le successive attività di controllo, approvazione definitiva e firma da parte del Ministero medesimo. Solo successivamente Ader potrà provvedere alla stampa dei relativi documenti e alla loro spedizione ai soggetti inadempienti”.