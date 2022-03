Oggi la “roadmap” con le date di addio a Green Pass, mascherine e obbligo vaccinale: le ultime indiscrezioni

MeteoWeb

E’ terminata intorno alle 11:30 la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi sulla roadmap per allentare le misure anti-Covid da aprile, argomento del Consiglio dei ministri odierno. L’incontro è durato circa un’ora.

Secondo le ultime indiscrezioni, dal prossimo 30 aprile finirà l’obbligo del Green Pass: dal 1° maggio non bisognerà più esibirlo per alcuna attività, sarà il “freedom day” italiano.

L’obbligo di mascherine al chiuso verrà prolungato fino al 30 aprile. Anche l’obbligo di mascherina al chiuso, quindi, cesserà il 1° maggio insieme al Green Pass.

Per quanto riguarda il Green Pass rafforzato, dovrebbe rimanere fino al 30 aprile esclusivamente per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso, secondo quanto apprende l’AGI.

L’obbligo di vaccinazione per categorie lavorative resterà in vigore esclusivamente per il personale nel mondo sanitario e nelle Rsa. Decade quindi l’obbligo per insegnanti, personale scolastico e forze dell’ordine. Chi non si è vaccinato ed era stato sospeso, quindi, potrà tornare regolarmente al lavoro.

Fino a fine anno rimane l’obbligo del Green Pass attuale per le visite nelle Rsa.

L’obbligo vaccinale per gli over 50 potrebbe restare fino al 15 giugno ma dal 1° aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria. Niente più sospensione dal lavoro, quindi, per chi non è provvisto del Super Green Pass. L’orientamento emerso dalla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sarebbe verso lo stop all’obbligo di Super Green Pass per l’accesso al lavoro degli over 50 già dal 1° aprile. Sui posti di lavoro ci si potrà recare anche con Green Pass base, anche superati i 50 anni d’età, fino al 30 aprile, quando il Green Pass decadrà completamente anche sul lavoro per tutti.

Sarà necessario il Green Pass base fino al 30 aprile anche per alcune attività come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per i trasporti a lunga percorrenza.

Non è ancora chiaro cosa succederà per negozi e uffici, dove oggi è richiesto il Green Pass base. Potrebbe rimanere fino al 1° maggio, il “freedom day” italiano.

Dal 1° aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. All’aperto, più in generale, decadono dal 1° aprile le capienze limitate del pubblico.

Non ci saranno più più quarantene da contatto, andranno in isolamento solo i contagiati. In particolare, per quanto riguarda le scuole, decade quindi la quarantena e andranno in DAD solo gli alunni in isolamento perché contagiati.

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid non sarà rinnovato alla scadenza del 31 marzo: lo avrebbe confermato la cabina di regia di governo. Di conseguenza, non sarà più in vigore la struttura commissariale né il CTS. A gestire la pandemia sarà una struttura del Ministero della Salute. Da inizio aprile andrà in soffitta definitivamente il sistema delle zone colorate.

Il Consiglio dei ministri si terrà oggi alle 15:30. Al termine, il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa insieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza per illustrare le decisioni sulla uscita dalla fase di emergenza.