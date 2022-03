Turismo spaziale: oggi nuovo lancio Blue Origin | VIDEO LIVE

MeteoWeb

La compagnia Blue Origin di Jeff Bezos lancerà oggi 6 persone verso l’ultima frontiera.

Il veicolo New Shepard dovrebbe decollare dal Launch Site One nel Texas occidentale alle 9:30 EDT (15:30 ora italiana).

Blue Origin trasmetterà le immagini in diretta a partire dalle 14:20 ora italiana (video in calce).

La missione NS-20, è il 20° volo spaziale di un veicolo New Shepard, il 4° con equipaggio, dopo 3 voli effettuati nel 2021.

Cinque clienti paganti voleranno oggi nello Spazio: Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kitchen e George Nield, il presidente di Commercial Space Technologies, LLC. Nield ha una lunga storia nel campo del volo spaziale, in precedenza è stato amministratore associato per l’Office of Commercial Space Transportation della Federal Aviation Administration e manager del Flight Integration Office per il programma Space Shuttle della NASA.

I 5 saranno raggiunti dal dipendente di lunga data della Blue Origin Gary Lai, l’architetto capo del veicolo New Shepard. Lai ha preso il posto della star di “Saturday Night Live” Pete Davidson, che si è ritirato dopo che la data di lancio di NS-20 è stata posticipata dal 23 marzo a martedì 29 marzo.

Martedì era la data obiettivo, ma i forti venti previsti martedì e mercoledì hanno costretto a spostare il decollo a oggi.

L’inclusione originale di Davidson era parte di una tendenza che Blue Origin ha stabilito nei suoi primi tre voli, a cui hanno partecipato celebrità (presumibilmente per aiutare a generare interesse e copertura mediatica). Bezos e la pioniera dell’aviazione Wally Funk hanno volato per la prima missione con equipaggio della compagnia, nel luglio 2021, la star di “Star Trek” William Shatner ha volato a ottobre, e il co-conduttore di “Good Morning America” ​​Michael Strahan a dicembre.

New Shepard è composto da un razzo e una capsula, entrambi riutilizzabili. I passeggeri sperimentano da 3 a 4 minuti di assenza di gravità durante ogni missione suborbitale, che dura circa 11 minuti dal decollo all’atterraggio della capsula con il paracadute.