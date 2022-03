Meteo, nuova ondata di freddo in Turchia: torna la neve a Istanbul, scuole chiuse e voli cancellati | FOTO

MeteoWeb

Una nuova ondata di freddo sta colpendo la Turchia, alterando la vita quotidiana e costringendo le scuole a chiudere. Circa 17 delle 81 province turche hanno chiuso le scuole fino al 21 marzo a causa di forti nevicate, inclusa Istanbul, che è stata colpita dalla terza ondata di nevicate degli ultimi tre mesi.

Dopo le eccezionali nevicate che hanno paralizzato Istanbul a gennaio e quattro giorni di nevicate tra il 10 e il 14 marzo, un’altra nevicata ha iniziato a colpire la megalopoli turca ieri, venerdì 18 marzo. Molti distretti della parte europea della città, come Beylikdüzü e Arnavutköy, sono stati coperti di neve. Le autorità hanno avvisato che le nevicate continueranno per tutto il weekend.

Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, ha consigliato ai residenti della città di utilizzare i mezzi pubblici durante il weekend piuttosto che i propri veicoli. “Ci aspettiamo forti precipitazioni, soprattutto sabato”, ha osservato il sindaco.

Il maltempo ha influito anche sul traffico aereo della città. Oggi la compagnia di bandiera turca Turkish Airlines ha cancellato 100 voli nei due aeroporti di Istanbul.

Il servizio meteorologico statale turco ha dichiarato una allerta gialla per circa 26 province e una allerta arancione per otto città. Le temperature diminuiranno di 2-5°C in tutto il Paese durante il weekend, ha affermato il servizio meteorologico. I meteorologi hanno avvisato in particolare i residenti della regione di Marmara, delle province occidentali della regione del Mar Nero e delle province orientali e sudorientali per forti nevicate. “La velocità dei venti può raggiungere i 70km/h nelle province costiere occidentali”, ha aggiunto il servizio meteorologico.

Nella gallery scorrevole in alto, le foto di Istanbul e altre località della Turchia imbiancate dalla neve in queste ore.