Ordigno bellico rinvenuto a Roma: domani mattina le le operazioni di brillamento

Un ordigno bellico è stato rinvenuto nei giorni scorsi a Roma, tra via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta e sarà fatto brillare domani: il Comune ha disposto l’allontanamento della popolazione residente nell’area a partire dalle 07:30 di domani fino alle 11 circa. “A tutela della pubblica incolumità dalle ore 07:30 di domenica 13 marzo 2022 è stata disposta l’interdizione di ogni presenza umana all’interno del perimetro di sicurezza definito dal personale militare, per le operazioni di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto in via della Cecchignola 281. Il perimetro di sicurezza per il quale vigerà il divieto di presenza, circolazione, sosta o stazionamento e all’interno del quale opererà l’obbligo di evacuazione, interessa l’area ricadente in un raggio di 184 metri da via della Cecchignola 281. Entro le ore 07:30 di domenica 13 marzo 2022, le persone presenti nella zona, dovranno obbligatoriamente allontanarsi dall’area interessata,” viene spiegato sul sito del Comune, dove sono pubblicate anche le raccomandazioni rivolte a cittadini che devono osservare prima di lasciare l’abitazione, come chiudere il rubinetto del gas, lasciare aperti i vetri delle finestre e chiudere le serrande e tapparelle.