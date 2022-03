Spazio, missione Axiom Ax-1: possibile rinvio del primo volo commerciale sulla Stazione Spaziale

MeteoWeb

Possibile rinvio per la missione Axiom, il primo volo commerciale composto da un equipaggio interamente privato diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La scorsa settimana NASA e SpaceX hanno annunciato il rinvio della missione dal 30 marzo al 3 aprile, ma proprio in quest’ultima data è previsto un test per la missione Artemis, alla quale la NASA ha assegnato priorità, ha spiegato Kathy Lueders, a capo della direzione delle missioni spaziali NASA. La missione Axiom (Ax-1), con a bordo l’astronauta NASA in pensione Mike Lopez-Alegria e 3 passeggeri paganti, potrebbe quindi essere posticipata di qualche giorno.

Il test per la missione Artemis sarà un countdown di prova con il razzo carico di propellente, che si concluderà appena prima del momento in cui il motore dovrebbe realmente accendersi.

In ogni caso, la missione Ax-1 dovrà partire entro il 7 aprile: prevede una permanenza di 10 giorni sulla ISS e, per ragioni tecnico-logistiche, dovrà concludersi necessariamente due giorni prima del lancio del prossimo volo Crew Dragon, previsto il 19 aprile (un equipaggio di 4 astronauti darà il cambio a quelli che si trovano a bordo da novembre).