Il petrolio estende le perdite, la Russia adempierà ai contratti di fornitura

Ieri, giovedì 10 marzo, i prezzi del petrolio si sono stabilizzati in calo di circa il 2% dopo una sessione volatile, un giorno dopo la sua più grande flessione giornaliera in due anni, poiché la Russia si è impegnata ad adempiere agli obblighi contrattuali e alcuni trader hanno affermato che i timori di interruzione dell’offerta erano esagerati.

Dall’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio, i mercati petroliferi sono stati i più volatili degli ultimi due anni. Mercoledì 9 marzo, il greggio Brent, benchmark globale, ha registrato il suo più grande calo giornaliero da aprile 2020. Due giorni prima, ha raggiunto il massimo da 14 anni a oltre 139 dollari al barile. I future sul Brent sono scesi di 1,81 dollari, o dell’1,6%, per attestarsi a 109,33 dollari al barile dopo aver guadagnato fino al 6,5% all’inizio della sessione. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è sceso di 2,68 dollari, o del 2,5%, attestandosi a 106,02 dollari al barile, cedendo oltre il 5,7% dei guadagni intraday.

“Penso che parte dell'”angoscia di guerra” stia venendo fuori dal mercato. La gente sta cominciando a chiedersi se c’è davvero un problema di approvvigionamento eccessivo. C’è ancora un sacco di offerta russa“, ha affermato John Kilduff, partner di Again Capital a New York.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il Paese, uno dei principali produttori di energia che fornisce un terzo del gas europeo e il 7% del petrolio mondiale, continuerà a rispettare i propri obblighi contrattuali sulle forniture energetiche. Tuttavia, il petrolio del secondo esportatore mondiale di greggio viene evitato per la sua invasione dell’Ucraina e molti sono incerti da dove proverrà la fornitura sostitutiva.

I commenti delle autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno inviato segnali contrastanti, aumentando la volatilità. Mercoledì 9, il Brent è crollato del 13% dopo che l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington ha affermato che il produttore n. 3 dell’OPEC incoraggerebbe l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio a considerare una produzione più elevata. Il Ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail al-Mazrouei ha fatto marcia indietro sulla dichiarazione dell’ambasciatore e ha affermato che il membro dell’OPEC si impegna a rispettare gli accordi esistenti con il gruppo per aumentare la produzione di soli 400.000 barili al giorno ogni mese.

Mentre gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno capacità inutilizzata, altri produttori dell’alleanza OPEC+ stanno lottando per raggiungere gli obiettivi di produzione a causa del sottoinvestimento nelle infrastrutture negli ultimi anni.

Gli Stati Uniti si sono mossi per allentare le sanzioni sul petrolio venezuelano e gli sforzi per siglare un accordo nucleare con Teheran, che potrebbe portare a un aumento della fornitura di petrolio. Il mercato prevede anche ulteriori rilasci di scorte coordinati dall’Agenzia internazionale per l’energia e la crescita della produzione statunitense.