Piogge torrenziali in Malesia, gigantesca frana travolge Ampang: 4 morti, “vittime sepolte sotto 2 metri di fango”

Piogge torrenziali, insolitamente abbondanti per la stagione, hanno colpito la Malesia nelle scorse ore: i servizi di emergenza hanno reso noto che 4 persone sono morte ad Ampang, alla periferia della capitale Kuala Lumpur, a causa di una gigantesca frana innescata dalle precipitazioni.

Le piogge, cadute per una trentina di minuti, hanno causato il crollo di una collina su un blocco di case: “Le vittime sono state trovate sepolte sotto circa due metri di fango: non sono riuscite a fuggire in tempo,” ha spiegato Norazam Samis, capo dei servizi di emergenza dello stato di Selangor.