Maltempo, piogge torrenziali nel sud della Francia: quasi 300mm nell’Hérault, fiumi in piena ed esondazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Météo France ha messo i dipartimenti di Aude ed Hérault, nel sud della Francia, sotto allerta meteo arancione per il rischio di “inondazione”. Piogge molto intense sono già cadute su questi dipartimenti nella giornata di ieri, scaricando 40-80 mm nelle Cevenne e nell’Alta Linguadoca e localmente 100-120mm nei cantoni superiori e nelle Cevenne, in particolare tra Bédarieux e Saint-Pons-de -Tomiano, aveva spiegato Météo France.

A causa delle forti piogge che insistono nell’Hérault, molti fiumi e corsi d’acqua sono in piena (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Particolarmente rilevante la piena dell’Orb, esondato a Béziers, e dei suoi affluenti, Jaur e Mare. Anche il Vernazobre, altro affluente dell’Orb, registra una piena significativa.

Fino alle 18 di oggi, sabato 12 marzo, sono stati registrati fino a 250-280mm di precipitazioni localmente sui rilievi dell’Hérault. Queste forti piogge dovrebbero continuare a colpire l’area fino a martedì 15 marzo. In totale sono previsti fino a 400mm di precipitazioni cumulative sui rilievi e fino a 150mm in pianura. Le piene dei corsi d’acqua aumenteranno e si prevedono straripamenti in grado di provocare danni a causa delle inondazioni. Anche altri fiumi – ad esempio l’Hérault, il Gardons, il Lez, il Vidourle e i loro affluenti – stanno registrando o registreranno piene. Su questi fiumi, però, i livelli restano più modesti e i debordamenti molto più contenuti.

Mentre i corsi d’acqua si gonfiano velocemente, è tanta la neve che cade sui rilievi. Sono già caduti oltre 30cm e gli accumuli totali saranno fino a un metro entro lunedì 14 marzo.