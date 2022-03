Maltempo, tanta pioggia in Toscana: torna la neve all’Abetone | FOTO

MeteoWeb

È tornata la neve stamattina all’Abetone grazie alla perturbazione atlantica che oggi sta interessando il Centro-Sud. Si registrano accumuli di circa 5cm che hanno imbiancato il centro del paese, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Soddisfatti amministratori locali e operatori turistici che intravedono un prolungamento della stagione sciistica per l’Appennino Pistoiese, che quest’anno ha dato tante soddisfazioni. “Ciò che si vede è veramente uno spettacolo – commenta l’assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento – e le previsioni sono favorevoli a nuove nevicate anche per i prossimi giorni, in particolare domani e sabato“. Buone le condizioni delle piste. “L’invito – riprende Formento – è di venire nel nostro comprensorio questo fine settimana: è il momento, per chi li avesse messi via, di ritirare fuori gli sci e tutta l’attrezzatura necessaria, perché è atteso un weekend eccezionale sulle nostre piste da sci che sono tutte agibili”.

Tanta anche la pioggia caduta oggi nella regione. Si registrano picchi intorno ai 70mm in provincia di Prato e Pistoia, come a Castelfranco di Sotto e Cerbaia. 66mm di pioggia sono caduti a Pisa.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: