I Pirenei innevati: il confine naturale tra Francia e Spagna dallo spazio

“Oggi, la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra ai Pirenei, nell’Europa sud-occidentale. Questa catena montuosa forma un confine naturale tra la Francia e la Spagna, con la piccola nazione di Andorra, senza sbocchi sul mare, racchiusa tra i due Stati”, spiega l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sul proprio sito web.

Poche persone vivono alle quote più alte dei Pirenei; tuttavia, Andorra è incastonata tra le cime vicino all’estremità orientale della catena (non visibile nell’immagine). Con un’area di circa 468 km quadrati, Andorra è il sesto Stato più piccolo d’Europa.

La neve ricopre molte delle vette tutto l’anno, specialmente quelle che si trovano nella sezione centrale della catena. I Pirenei occidentali in genere ricevono maggiori precipitazioni rispetto ai Pirenei orientali a causa dell’umidità che soffia dall’Oceano Atlantico. Il sistema montuoso ospita anche diversi piccoli ghiacciai, come pure laghi di montagna e alcune della cascate più alte d’Europa: tra queste, la cascata Gavarnie che, con i suoi 422 metri, è la cascata più alta della Francia.

Studi geologici hanno rivelato che la catena dei Pirenei esiste da più tempo delle Alpi, con i primi sedimenti depositati nei bacini costieri nel corso del Paleozoico e del Mesozoico. L’intera catena montuosa si è formata a causa della risalita di grandi rocce sedimentarie per via della collisione tra la Placca Iberica e quella Euroasiatica avvenuta tra i 100 e i 150 milioni di anni fa, seguita da una intensa attività di erosione da ghiaccio e acqua.

La missione Copernicus Sentinel-2 è stata progettata per svolgere un ruolo chiave nella mappatura delle differenze nella copertura del suolo, per comprendere il paesaggio, mappare il modo in cui viene utilizzato e monitorare i cambiamenti nel tempo. Oltre a fornire informazioni dettagliate sulla vegetazione terrestre, la missione può anche mappare sistematicamente diverse classi di coperture come foreste, prati, superfici idriche e coperture artificiali come strade ed edifici”, conclude l’ESA.