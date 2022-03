Pompa di benzina ‘magica’ ad Eboli eroga carburante gratis: 20 mila euro di pieno regalato a decine di automobilisti

MeteoWeb

Di questa tempi sembra quasi una magia, ma in verità era un semplice malfunzionamento. Ieri ad Eboli, nel salernitano, una pompa di benzina avrebbe erogato carburante gratis per 20 mila euro, regalando il pieno a decine di automobilisti. Quando un cliente lo ha scoperto ne ha avvisati a ruota altri e ben presto si è creata una lunga fila di persone accorse per fare il pieno al proprio mezzo. Tutto a gratis, ovviamente.

In base a quanto si legge sui media locali il distributore, il distributore in questione si trova tra località Tavernova e Santa Cecilia, ad Eboli. Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, una pompa ha erogato carburante in modalità self-service senza richiedere alcun pagamento, ma semplicemente estraendo la pistola dal distributore per caricare il proprio serbatoio con diesel o benzina. A quanto pare sul posto sarebbe arrivata anche gente a piedi per fare scorte.

In verità i contorni della vicenda sono poco chiari, tanto che sull’accaduto indagano le forze dell’ordine. Il guasto, miracoloso per gli automobilisti, è costato ai titolari circa 20mila euro. Oltre al danno economico, però, si configura anche il reato di furto. Il proprietario della pompa di benzina ha ovviamente sporto denuncia e le forze dell’ordine sono a lavoro, grazie alle immagini di video-sorveglianza, per risalire all’identità di chi ha portato via gasolio e benzina senza pagare.