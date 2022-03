Spazio: possono esistere cinture di asteroidi nel sistema di Luyten in grado di inviare corpi minori verso il Sistema Solare

MeteoWeb

“Il sistema planetario extrasolare Luyten è relativamente vicino (12,3 anni luce) al nostro Sole. La stella nana rossa di Luyten è orbitata da quattro pianeti, due dei quali simili alla Terra (in massa). I sistemi extrasolari potrebbero contenere cinture di asteroidi come la nostra. Pertanto, è importante indagare se è possibile avere una popolazione stabile di corpi minori”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Universe, che vede tra i suoi autori anche Mattia Galiazzo, dell’Istituto di Astrofisica dell’Università di Vienna.

“Lo studio dei sistemi extrasolari è fondamentale per comprendere l’evoluzione dei sistemi planetari in generale”, scrivono gli autori, che hanno indagato “la stabilità di due possibili popolazioni di asteroidi nel sistema di Luyten: la cintura principale di asteroidi tra i due pianeti interni e i due esterni, e una cintura di asteroidi esterna, situata oltre i pianeti”. Gli autori dello studio hanno esplorato anche la probabilità di osservare un asteroide o un pianeta nano in questo sistema.

“Il nostro studio suggerisce che l‘esistenza di cinture di asteroidi è possibile, in particolare la cintura principale a 0,09–0,53 unità astronomiche (au) dalla stella e una cintura esterna (con il confine interno a 0,85 au e il confine esterno a circa 66.000 au). Il sistema di Luyten potrebbe ospitare corpi minori extrasolari, alcuni dei quali potrebbero essere in grado di entrare nel nostro stesso sistema”, scrivono gli autori.

“L’azione delle forze non gravitazionali potrebbe distruggere rapidamente la cintura di asteroidi di Luyten ed espellere il materiale dalle loro famiglie di asteroidi in meno di mezzo milione di anni per gli oggetti di dimensioni chilometriche e in meno di un anno per gli oggetti con un diametro pari o inferiore a 100 metri. Ciò dimostra che per piccoli asteroidi in sistemi come Luyten, i corpi minori possono essere espulsi facilmente e rapidamente verso altri sistemi, fornendo la fonte di oggetti simili a ‘Oumuamua o a 2I/Borisov. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi simili di eso-asteroidi o eso-comete che entrano nel nostro Sistema Solare e viceversa”, si legge nello studio.

“Attualmente, nessun asteroide può essere rilevato nel sistema di Luyten, nemmeno un corpo delle dimensioni di Cerere, perché il segnale di rilevamento utilizzando il metodo della velocità radiale è di almeno due ordini di grandezza inferiore a quello richiesto per discernere tali oggetti. La probabilità di rilevamento di un asteroide nella cintura di Luyten simile a Cerere è di circa l’1,3%, che è inferiore alla probabilità di trovare Luyten B (circa 3%)”, riporta lo studio.

“La presenza di asteroidi è di immensa importanza perché possono influenzare l’evoluzione dei pianeti tramite impatti. Ad esempio, gli impatti degli asteroidi possono influenzare le superfici e le atmosfere planetarie e anche fornire acqua e materiale necessario per la formazione della vita o, al contrario, avere un effetto distruttivo”, concludono gli autori dello studio.