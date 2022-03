Previsioni Meteo, al via peggioramento: nubi in aumento e piogge in intensificazione, picchi di 30 mm in Calabria

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo è destinato a peggiorare nella giornata odierna su diverse regioni, soprattutto su quelle meridionali e insulari. La causa del peggioramento è da rinvenire nell’estensione di una bassa pressione nordafricana, collocata con perno dall’entroterra algerino, verso i settori mediterranei centro-meridionali, quindi con flusso di correnti umide da Sud che andranno a investire soprattutto le regioni meridionali più esposte, quelle estreme peninsulari, ma anche diverse altre aree del Sud e anche la Sardegna. Le nubi, legate al flusso instabile nordafricano, riguarderanno un po’ tutto il territorio, tuttavia sul resto del paese, quindi al Centro Nord, il tempo rimarrà più asciutto e anche con qualche schiarita soleggiate in più, salvo addensamenti sulle Alpi centro-occidentali, anche qui con locali fenomeni, e qualche pioggia sull’alto Tirreno. Vanno evidenziate anche prime infiltrazioni di correnti un po’ più fresche orientali che interagiranno con il flusso umido da Sud.

Più nel dettaglio, la mattinata odierna trascorrerà all’insegna di nubi più compatte sulla Sardegna centro-settentrionale, con piogge e rovesci più diffusi e anche localmente moderati. Addensamenti sulla Calabria, soprattutto centro-settentrionale, anche qui con locali rovesci tra il Catanzarese e il Cosentino, localmente anche verso il Crotonese e altri addensamenti sulla Puglia estrema meridionale, Sud Leccese, con qualche pioggia; locali piogge anche sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, fino al Nord della Toscana, localmente anche verso il Pisano il Livornese. Nubi irregolari diffuse sul resto del paese, ma tempo mediamente asciutto, anche con ampie schiarite soleggiate sul Centro-Ovest della Sicilia, sulla Puglia centrale, localmente tra Nordovest Campania e basso Lazio e poi diffusamente sui settori alpini e prealpini di Nordest, sul Friuli e sull’alto Veneto. Per il prosieguo della giornata, sono attese nubi in aumento su tutti i settori ionici, dall’Est della Sicilia, poi sulla Calabria, verso il Golfo di Taranto, con piogge e rovesci in intensificazione, localmente anche di buona consistenza sulla Calabria ionica, sul Catanese e verso la Lucania meridionale. Nubi e piogge sparse anche verso il resto della Lucania, sulla Puglia centrale e interna un po’ tutta, verso la Campania centro-orientale e ancora nubi con piogge e rovesci ricorrenti sulla Sardegna centro-settentrionale. Addensamenti e qualche debole pioggia su Ovest Piemonte, Alpi occidentali, anche sulla Valle d’Aosta, qui con fiocchi intorno ai 1.300/1.400 m. In serata, insisteranno fenomeni sulle medesime aree, sempre più consistenti sulla Lucania, soprattutto centro-meridionale, sulla Calabria ionica, tra Est Cosentino, Crotonese, Catanzarese e ancora sulla Sicilia centro-orientale, di più sul Catanese e Messinese centrale.

Deboli piogge si estenderanno anche al Molise, all’Abruzzo meridionale, al Centro Sud Lazio e ancora piogge diffuse sulla Sardegna, soprattutto orientale, localmente sui settori centrali. Qualche addensamento ancora tra alto Piemonte e alta Lombardia, con deboli piovaschi o fiocchi a 1.100 m, nubi irregolari altrove, ma tempo più asciutto. Gli accumuli di pioggia più consistenti sono attesi sulla Calabria, soprattutto sul Catanzarese centro-orientale e Jonico, sul Reggino, anche qui specie sul settore appenninico e Jonico, e sui settori Sud della provincia di Vibo Valentia, con accumuli fino a 15/20 mm su queste aree, localmente anche 25/30 mm, specie su area Aspromonte. Altri accumuli sui 15/20 mm sul Catanese e localmente sulle Madonie, nella Sicilia nord-orientale, 10/15 mm diffusi sulla Sardegna orientale, anche fino a 20/25 mm sulla provincia estrema settentrionale di Olbia Tempio, verso le Bocche di Bonifacio. Accumuli di alcuni millimetri sul resto delle aree meridionali citate, mediamente tra 2/3/5 fino anche a 10/15 mm sulla Basilicata centro-meridionale e alcuni millimetri anche sulle Alpi e Prealpi centro-orientali. Da evidenziare anche una intensificazione dei venti da Est/Sudest di più sulle aree ioniche, sulla Sicilia centro-meridionale, sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, ma venti orientali in rinforzo diffusamente anche sul Tirreno e al Centro Nord, forti da Nordest sul Golfo ligure, moderati o localmente forti da Est/Nordest sui settori appenninici e sull’alto Adriatico. Infine, uno sguardo alle temperature, attese in calo, più apprezzabile entro la mezzanotte un po’ su tutto il Nord, sul medio-alto Adriatico, sulla Puglia e sulle aree ioniche. Calo più leggero, ma diffuso anche altrove.