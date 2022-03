Previsioni Meteo: progressiva affermazione dell’alta pressione la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo sul medio periodo, sono per un ristabilimento progressivo delle condizioni del tempo sui settori centrali del nostro bacino e naturalmente anche sull’Italia. Dopo l’afflusso di aria più fredda dai quadranti continentali che caratterizzerà soprattutto l’inizio settimana, ancora con strascichi di instabilità sulla Sardegna orientale, localmente tra Calabria e Sicilia, ma già tempo in prevalenza soleggiato altrove, un’area di alta pressione in estensione dal Nord/Nordest Europa verso Sud, raggiungerà efficacemente anche buona parte dell’Italia portando condizioni di progressiva stabilità ovunque.

Da martedì 22 marzo, l’Italia vedrà cieli in prevalenza sgombri da nubi, quindi con ampio soleggiamento da Nord a Sud e con temperature massime in progressivo aumento. Entro giovedì 24, termicamente si tornerà in media un po’ su tutto il paese e, verso il fine settimana 26/27, anche un po’ sopra media. I valori minimi, però, rimarranno ancora abbastanza freddi, intorno allo zero o poco al di sopra sulle pianure settentrionali e nelle vallate appenniniche fino al 24 del mese circa, a seguire, in aumento anche questi. La fase più stabile e con sole dominante un po’ su tutte le regioni, si avrà tra mercoledì 23 e venerdì 25. Nel corso del fine settimana 26/27, invece, potrebbero arrivare un po’ più di nubi da Ovest, con nuovamente altre piogge, soprattutto sulla Sardegna, localmente sul Nord della Sicilia e su alcuni settori costieri tirrenici centro-meridionali. Tuttavia, per una evoluzione più attendibile sull’ultima parte del mese, rinviamo ai nostri successivi aggiornamenti.