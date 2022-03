Previsioni Meteo Aprile 2022: mese primaverile classico con tempo variabile, le prime indicazioni

MeteoWeb

Come di consueto, sul finire di ogni mese, i modelli matematici long range iniziano a fornire i dati di massima sul possibile tempo del mese successivo. Dunque, sono stati elaborati anche i primi dati per aprile 2022. In linea generale, per il mese clou primaverile le simulazioni modellistiche computerebbero una media influenza, verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, di una costante circolazione instabile sul Centro Nord Europa e moderate figure anticicloniche più presenti sui comparti meridionali del nostro bacino. Nella sostanza, si proporrebbe un mese primaverile classico con tempo abbastanza variabile, talora con più alta pressione, in qualche altra fase con più azioni instabili, quindi nel complesso un tempo abbastanza dinamico.

Andando più nel dettaglio, rispetto alla collocazione media data nelle simulazioni matematiche ai centri di bassa pressione e a quelli di alta, possiamo dedurre, però, che mediamente sulle regioni settentrionali e magari anche in diverse fasi su quelle centrali, potrebbe prevalere un flusso umido e anche instabile rispetto alle fasi anticicloniche, quindi con maggiore possibilità di tempo instabile e piogge più ricorrenti. Viceversa, sulle aree centro-meridionali, i disturbi instabili potrebbero essere meno ricorrenti, a vantaggio di una maggiore presenza di fasi anticicloniche e più stabili. Questo il quadro di massima, naturalmente, da cui possiamo ipotizzare che possa accorrere un aprile meno piovoso al Sud, ma ciò non vuole dire che non vi saranno precipitazioni; tempo magari un po’ più piovoso al Nord e localmente al Centro. Ci sarebbe, però, un altro elemento da considerare, ossia l’ipotesi di possibili innesti temporanei di impulsi relativamente più freddi di matrice sub-polare marittima nella circolazione mediamente occidentale. Dunque, per qualche fase non sarebbero da escludere possibili cavi d’onda un po’ più freddi con rischio di colpi di coda invernali capaci di portare ultimi fiocchi fino alle colline. Naturalmente, questa variante circolatoria e tutto l’impianto ora ipotizzato, vanno via via confermati poi nel corso degli aggiornamenti successivi sul lungo periodo.