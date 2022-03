Previsioni Meteo, dalla Russia arriva il terribile Burian: temperature glaciali in Ucraina e Romania, tanta neve in Grecia. Italia colpita di striscio – MAPPE

MeteoWeb

Fa freddo sull’Italia, specie adriatica, dove sono i giorni più freddi dell’anno. Anche oggi, infatti, le temperature sono rimaste molto basse, al punto che la massima giornaliera non ha superato addirittura i +7°C a Pescara e Ancona e gli +8°C a Bari, Venezia e Rimini. Ma non è finita qui: nei prossimi giorni farà ancora più freddo a causa di un’intensa ondata di Burian proveniente dalla Russia: l’aria fredda si muoverà dalla Siberia verso l’Europa orientale, provocando un grande lago gelido che Venerdì 11 Marzo farà piombare le temperature sotto i -20°C tra Ucraina e Romania.

Il freddo più intenso si estenderà anche su Grecia e Turchia, dove avremo abbondanti nevicate con ogni probabilità anche su Atene e Istanbul, coinvolgendo tutto il Mediterraneo orientale portando il freddo intenso persino in Libia, Egitto e Medio Oriente, anche qui con nevicate a quote collinari.

Anche l’Italia sarà colpita da quest’irruzione gelida, ma solo in modo marginale: le aree più esposte saranno quelle orientali, quindi le Regioni adriatiche e joniche, in primis la Puglia che è la più vicina ai Balcani e anche quella in cui avremo le temperature più basse.

