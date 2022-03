Previsioni Meteo: cedimento dell’alta pressione nel fine settimana, tornano nubi e piogge

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’alta pressione si sta rinforzando sull’Italia, con prospettive di 3/4 giornate almeno all’insegna del pieno soleggiamento da Nord a Sud o soltanto di poche nubi irregolari a carattere locale. La fase anticiclonica, tuttavia, potrebbe non avere un lungo corso. Stando alle simulazioni modellistiche, infatti, già nel corso del fine settimana prossimo, essa potrebbe subire un attacco a opera di un moderato flusso umido meridionale, indotto da una bassa pressione nordafricana. L’azione depressionaria attiva nei giorni prossimi tra il Marocco e la Spagna meridionale, andrebbe progressivamente spostandosi verso Est, portandosi nel corso del weekend dapprima tra l’Algeria e la Tunisia, poi in salita verso il Mediterraneo centro-occidentale, quindi in rapido transito sulle regioni insulari e meridionali italiane e in spostamento verso le aree balcaniche.

Non sembrerebbe, allo stato attuale dei dati, che l’azione instabile possa essere particolarmente significativa, tuttavia comporterebbe un progressivo aumento di nubi soprattutto sulle regioni centro-meridionali e insulari e anche locali piogge. Più in dettaglio, nella prima parte del fine settimana, per sabato 26, non accadrebbe ancora un granché sulle aree peninsulari, salvo un aumento di nubi al Centro Sud, di più sulle aree del medio-basso Tirreno. Nubi più importanti, invece, raggiungerebbero la Sardegna, qui anche con locali piogge sparse, e una nuvolosità irregolare arriverebbe anche sulla Sicilia, qui con fenomeni più scarsi, tuttavia possibili in forma di piovaschi isolati. Il tempo continuerebbe a essere in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali in genere, ma ampiamente soleggiato anche sul medio-alto Adriatico e sulla Toscana centro-settentrionale.

Per la giornata di domenica 27, il transito della moderata circolazione instabile nordafricana sul Mediterraneo centrale e in evoluzione verso Est, comporterebbe un maggiore coinvolgimento, in termini di nubi e anche di locali piogge, di alcune nostre regioni centro-meridionali. Le nubi, infatti, aumenterebbero al Centro Sud, con addensamenti più intensi ancora una volta sulla Sardegna, ma anche su alcune aree meridionali peninsulari, soprattutto tra Campania centro-meridionale, localmente anche Lucania, Puglia centrale, Calabria e Sicilia centro-orientale, qui con qualche pioggia irregolare più presente. Cieli diffusamente nuvolosi anche tra il resto della Campania, il Lazio meridionale, l’Abruzzo, il Molise e il Nord della Puglia, ma qui con fenomeni un po’ più occasionali, tuttavia possibili in forma di piovaschi sparsi. Nubi irregolari sul resto del Centro, ma senza fenomeni degni di nota, il tempo continuerebbe a essere in prevalenza stabile e anche più soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo anche qui un moderato aumento di nubi perlopiù medio-alte. Le temperature sono attese in ulteriore aumento nel corso di sabato, quando si intensificherebbero maggiormente le correnti un po’ più miti meridionali, eccetto la Sardegna dove sarebbero in calo; valori, invece, in calo un po’ ovunque domenica, ma comunque con quadro termico generale nelle medie stagionali al Centro Sud, leggermente sopra media al Nord.