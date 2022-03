Previsioni Meteo, dalla Russia arriva il BURIAN: almeno dieci giorni di GELO e NEVE sull’Italia

MeteoWeb

Se l’inverno inizia a marzo… Non è la prima volta, ma le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano uno scenario particolarmente insolito, e anomalo, a maggior ragione dopo un bimestre (Gennaio-Febbraio) particolarmente caldo su buona parte d’Italia. Adesso, invece, arriva il freddo: la fase più rigida e cruenta dell’inverno si scatena proprio a marzo, a causa di un flusso gelido proveniente dalle steppe siberiane della Russia, al punto che possiamo parlare di vero e proprio Burian:

Mentre l’Italia si appresta a vivere un weekend freddo e nevoso al Centro/Sud, con il bis delle nevicate già verificatesi nei giorni scorsi, le prospettive più fredde sono quelle per la prossima settimana quando arriverà appunto il Burian dalla Russia, tramite l’Ucraina dove c’è preoccupazione per le condizioni dei civili colpiti dalla guerra, in molte località rimasti senza corrente elettrica ed esposti a temperature che arriveranno a -20°C con intense bufere di neve. Maltempo e freddo raggiungeranno anche l’Italia, che vivrà una settimana polare con fenomeni di maltempo diffusi soprattutto nelle Regioni adriatiche, dove nevicherà fino a quote molto basse. Sempre le Regioni adriatiche saranno le più esposte all’aria fredda proveniente dalla Russia tramite i Balcani e l’Europa centrale, con temperature che piomberanno diffusamente sottozero nelle ore notturne.

