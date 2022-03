Previsioni Meteo: domenica 27 marzo più nubi e qualche pioggia al Centro-Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, una debole, moderata circolazione depressionaria nordafricana ha comportato nel corso della giornata odierna un aumento di nubi verso alcune nostre regioni, soprattutto centro-meridionali tirreniche e insulari. Alle nubi non si sono associati particolari fenomeni, anzi in prevalenza il tempo è rimasto abbastanza asciutto, tuttavia essenzialmente sulla Sardegna la nuvolosità si è mostrata più compatta, dando luogo a precipitazioni sparse. Nel corso del fine settimana, la medesima bassa pressione algerino-tunisina, salirà leggermente in latitudine al punto da influenzare in misura maggiore alcune nostre regioni, ancora una volta quella estreme meridionali e insulari, tuttavia con precipitazioni sempre piuttosto deboli e localizzate, solo localmente moderate.

Le previsioni meteo per la mattinata di domani, domenica 27, computano ancora un po’ di nubi irregolari, soprattutto medio-alte, sulle regioni insulari e al Centro-Sud, ma con qualche pioggia debole e anche abbastanza localizzata soltanto tra la Sicilia centro-orientale, localmente la Calabria e la Sardegna, qui qualcuna più intensa sui settori meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane, nubi più intense potrebbero estendersi anche ad alcune altre aree meridionali, come la Lucania, la Campania, anche qui con qualche debole pioggia sparsa, ma sempre molto localizzata, e piovaschi occasionali fino al Molise, al Frusinate interno e all’Abruzzo meridionale. Tendenza a qualche pioggia moderata nel pomeriggio e poi la sera, dapprima sulla Calabria, poi verso la Lucania e, in serata, localmente sulla Campania, fino al Molise entro la mezzanotte. Nubi irregolari anche sul resto del Centro, ma via via meno presenti verso la Toscana e il Nord Appennino. Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, al più con qualche velatura di passaggio qua e là. Le temperature sono attese più o meno stazionarie o in lieve calo sulle aree meridionali e insulari dove saranno presenti più nubi e locali precipitazioni, di più sui settori ionici e sulla Sardegna.