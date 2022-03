Previsioni Meteo, con l’Equinozio di Primavera torna il freddo: gelo e neve al Sud | MAPPE

MeteoWeb

Tra poche ore scocca l’Equinozio di Primavera, che quest’anno cade proprio il 20 Marzo: sull’Italia, però, è ancora inverno a causa di un’ondata d’aria fredda proveniente dalla Russia che ha già provocato nelle scorse ore abbondanti nevicate in Turchia e Grecia, persino a Istanbul e Atene. Nelle prossime ore le temperature crolleranno anche sull’Italia, in modo particolare nelle Regioni meridionali: l’aria fredda arriverà proprio dalla Grecia e infatti le temperature più basse del nostro Paese si registreranno in Puglia e Calabria, lungo l’area jonica.

Impressionante l’alta pressione tra Penisola Scandinava e Paesi Baltici, con temperature che a Helsinki nelle prossime ore supereranno i +10°C, rivelandosi più alte persino rispetto a quelle di Crotone.

Il freddo sarà accompagnato da nevicate diffuse, sparse a macchia di leopardo, soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia a partire da quote molto basse. E le temperature più rigide si raggiungeranno Lunedì 21 Marzo, ma continuerà a fare freddo anche Martedì 22 e Mercoledì 23. Le temperature risaliranno verso la norma del periodo soltanto a metà della prossima settimana.

