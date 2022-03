Previsioni Meteo, “esplode” la Primavera: domani brusca riscaldata in tutt’Italia

MeteoWeb

Aumentano le temperature sull’Italia, per ora in modo lento e graduale ma da domani sarà tutta un’altra storia con un vero e proprio balzo della colonnina di mercurio verso l’alto, un’anticipata “esplosione” della primavera. Oggi la città più calda è stata ancora una volta Sassari con +22°C, mentre Roma, Palermo e Firenze hanno raggiunto i +18°C. Ancora fresco, rispetto ai prossimi giorni. Già domani, Mercoledì 16 Marzo, le temperature aumenteranno e stavolta in modo più netto. In tutto il Paese arriveremo a ridosso dei +20°C, con valori superiori nelle zone interne del Lazio e soprattutto in Calabria, ma anche in alcune aree della Campania, dell’Umbria e della Sicilia. Ancora più caldo dopodomani, Giovedì 17, in modo particolare al Centro/Sud (attesi +22°C a Roma). Attenzione, però, che questo clima così mite non sarà definitivo preludio alla stagione primaverile: da Sabato 19 le temperature crolleranno nuovamente per un fronte freddo proveniente dai Balcani, e inizierà un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che riporterà il freddo intenso dei giorni scorsi soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud almeno fino al 22-23 marzo.

