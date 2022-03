Previsioni Meteo: fase anticiclonica in arrivo, tempo stabile e temperature in aumento

MeteoWeb

La fase anticiclonica prospettata nelle nostre previsioni meteo per la prossima settimana è confermata anche dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici. Dunque, sull’Italia cesserà temporaneamente l’influenza del flusso freddo continentale, che è sostanzialmente prevalso in termini circolatori negli ultimi 15 giorni, e si esaurirà abbastanza velocemente anche la breve intromissione di correnti più umide atlantiche responsabili del maltempo nelle prossime ore sulla Sardegna e di una maggiore instabilità anche sulla Sicilia e al Nordovest.

A prendere piede, infatti, sarà un progressivo promontorio anticiclonico di estrazione nordafricana, che verrà traghettato verso il Mediterraneo centrale e l’Italia lungo l’ascendente depressionario di un cavo instabile atlantico in affondo verso il Marocco e l’africa nordoccidentale. Un flusso stabilizzante anche abbastanza mite in origine e in grado di apportare senz’altro un aumento termico di alcuni gradi su tutta l’Italia, sebbene aumento magari non particolarmente vistoso in termini di temperature effettive, per via di una fase precedente molto fredda e, quindi, per strati medio-bassi poco inclini a riscaldarsi in maniera repentina. In ogni modo, si prospettano almeno 3/4 giorni, da lunedì-martedì prossimi e fino a venerdì 18, quindi per buona parte della prossima settimana, all’insegna di un tempo decisamente più mite soprattutto nelle ore diurne, ma anche in quelle notturne mattutine dal 16 al 18. Sotto l’aspetto del tempo, naturalmente, le previsioni meteo computano condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, tuttavia i cieli potrebbero non ovunque essere puliti, per via di possibili infiltrazioni di aria umida da Est/Sudest in grado di apportare un po’ di nubi irregolari e magari anche qualche piovasco dapprima sui settori ionici, poi magari anche localmente sulle aree del medio-basso Adriatico. Tuttavia sarebbero fenomeni abbastanza fiacchi e molto circoscritti. La fase anticiclonica più stabile potrebbe durare fino a venerdì 18, a seguire, già verso il fine settimana 19/20, addirittura la situazione potrebbe tornare a capovolgersi, con possibile ingresso progressivo di correnti più fredde orientali, tempo in nuovo peggioramento e magari anche con rischio di ritorno di condizione invernali. Tutti i dettagli sull’evoluzione del tempo nel prosieguo di marzo, nei nostri quotidiani aggiornamenti.