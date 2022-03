Previsioni Meteo: il vortice freddo inizia ad avvicinarsi all’Italia, primi effetti instabili

MeteoWeb

Come da ultime nostre previsioni meteo, il vortice freddo proveniente dall’artico russo-scandinavo, è oramai a ridosso dell’Italia. Il fulcro dell’azione vorticosa è attualmente collocato tra la Slovacchia, l’Ungheria e la Romania occidentale, ma propaggini fredde stanno già sfondando sull’alto Adriatico e saranno progressivamente in espansione verso il medio Adriatico e le regioni centro-meridionali in genere nel corso della giornata. Intanto, l’instabilità è iniziata già su diverse regioni, in particolare in queste ore nubi con piogge e locali rovesci interessano soprattutto le Marche settentrionali, l’Aretino orientale, il Perugino settentrionale e altre piogge sparse sull’alto Tirreno, soprattutto sui settori insulari della Toscana e sul Grossetano occidentale.

Nubi basse diffuse sono presenti anche tra la Campania meridionale e la Calabria, soprattutto tirrenica e appenninica, anche qui con qualche addensamento e locali brevi rovesci, qualcuno anche verso la Lucania sudoccidentale e il Golfo di Taranto. Tempo generalmente asciutto e più soleggiato altrove, salvo nubi irregolari, queste di più sulla Sardegna. Nel corso della giornata, il tempo peggiorerà sul medio Adriatico, soprattutto tra Marche e Abruzzo, con rovesci sparsi; altri rovesci e anche qualche temporale sul medio Tirreno in mare, di fronte alle coste laziali e della Toscana meridionale, piogge sparse verso la Sardegna nordorientale, localmente sui settori Est e Sud dell’isola, qualche pioggia in sconfinamento anche verso il Lazio occidentale. Altre nubi irregolari con addensamenti possibili via via sulla Campania, soprattutto interna, sul Centro Nord della Lucania, occasionali tra la Calabria settentrionale, area Sila, e verso il Sud della Puglia. Altri possibili addensamenti con fiocchi fino a bassa quota sui settori prealpini tra la Lombardia orientale, il Bresciano e il Trentino meridionale. Possibili fiocchi sull’Appennino centrale da 800/1.000 m in calo fino a 600 m verso sera. In serata, instabilità più accesa ancora tra Centro Sud Marche, Abruzzo, verso il Molise, il Centro Nord Puglia, il Centro Nord della Campania, con piogge e rovesci sparsi e locali nevicate fino a quote collinari o medio-alte collinari; fiocchi fino a 3/400 m sulla Marche meridionali. Rovesci e locali temporali ancora sul medio-basso Tirreno, tra la Sardegna e le coste del Lazio meridionale, campane, e locali rovesci anche sulla Sardegna nord-orientale. Possibili addensamenti la sera anche sull’Ovest Piemonte con fiocchi fino a bassa quota, soprattutto sulle aree pedemontane tra Torinese, Biellese e Cuneese. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in calo su Alpi e al Centro Nord in genere, di più sulle regioni di Nordest e sul medio-alto Adriatico; valori in calo in tarda serata anche sulla Campania e Nord Puglia, pressoché stazionari altrove al sud e sulle isole maggiori. Da rilevare, infine, un aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali o nordorientali, soprattutto in serata, sul medio-alto Tirreno, sul medio-alto Adriatico e al Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche.