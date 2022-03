Previsioni Meteo: la “goccia fredda” evolve verso la Grecia, oggi ancora occasionali piovaschi e qualche fiocco

MeteoWeb

La “goccia” di aria fredda che nelle ultime ore ha interessato le regioni del medio-basso Adriatico e meridionali, arrecando condizioni spiccatamente invernali e nevicate fino in pianura o persino sulle coste localmente, è stata assorbita in un flusso freddo continentale più decentrato verso il Sudest Europa. Dunque, il tempo è andato progressivamente migliorando sulle regioni citate con ancora, tuttavia, la presenza di nubi diffuse, anche se senza fenomeni associati di particolare rilievo. Più in dettaglio, in queste ore mattutine una certa nuvolosità è ancora diffusamente presente sul medio-basso Adriatico e localmente al Sud, di più tra Abruzzo, Molise, Campania, soprattutto centro-orientale, sulla Puglia centro-settentrionale fino al Brindisino-Tarantino, poi sulla Lucania e localmente tra Calabria e Sicilia.

Fra il Molise, la Campania interna, occasionalmente sul Centro Nord della Puglia e sulla Lucania settentrionale, saranno possibili ancora ultimi e localizzati addensamenti in grado di arrecare qualche piovasco spasso o anche deboli fiocchi intorno ai 600 m, tuttavia con instabilità sempre più fiacca e in esaurimento. Locali addensamenti con occasionali piovaschi o qualche fiocco sopra 800/900 m anche sulla Sicilia settentrionale, altrove tempo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, ma anche con ampie aree soleggiate. Per il resto della giornata, la nuvolosità medio-bassa è attesa spostarsi dal Molise, Campania, dove arriveranno più schiarite nel corso del secondo pomeriggio, verso la Lucania meridionale e la Calabria, qui con maggiore copertura del cielo, mentre via via schiarite si faranno sempre più largo anche sulla Puglia. Ancora nubi irregolari sulla Sicilia settentrionale, poco o parzialmente nuvoloso altrove al Sud e bel tempo prevalente sul medio-alto Tirreno e al Nord a. Possibile in serata un aumento di nubi al Nord, di tipo basso sul settore ligure, nubi medio-alte altrove. Da evidenziare, infine, per oggi, temperature molto basse nelle ore notturne e mattutine, fino a diversi gradi sotto zero al Centro Nord e anche localmente sui settori appenninici meridionali; i valori massimi, invece, sono attesi in apprezzabile aumento sulla Sardegna e al Centro Nord in genere, in aumento, ma più lieve al Sud, in lieve, ulteriore calo sulla Sicilia.