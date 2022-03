Previsioni Meteo: l’alta pressione domina la scena, nubi irregolari e locale instabilità in alcune regioni

MeteoWeb

Anche le previsioni meteo per la giornata odierna, continuano a computare una prevalenza dell’alta pressione su buona parte del nostro paese. Tuttavia, l’insistente azione di una moderata bassa pressione nordafricana posizionata in territorio algerino, continua a convogliare aria umida dai comparti occidentali o sud-occidentali del Mediterraneo anche verso parte delle nostre regioni, soprattutto su quelle insulari verso il Centro Nord. La collocazione abbastanza distante del centro depressionario dalle regioni italiane e, per di più, la presenza ancora dell’alta pressione tra il Mediterraneo centro-orientale e le regioni danubiane, fanno sì che le nubi siano sostanzialmente innocue, quindi senza fenomeni associati o, semmai, questi deboli e su aree circoscritte.

Qualche nube più compatta, infatti, sarà possibile sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale, dove saranno presenti per tutto il corso della giornata deboli piogge sparse. Locali addensamenti anche sul Piemonte centro-meridionale, con rischio di deboli piovaschi, per il resto, almeno per buona parte delle ore diurne, più nubi irregolari al Nord e localmente al Centro, anche su Est e Ovest Sicilia, ma scarsi fenomeni o del tutto assenti. La copertura localmente potrà essere più spessa sulle regioni settentrionali, qui anche con più nebbie e foschie, soprattutto sulle aree pianeggianti. Maggiore, ampio soleggiamento, soprattutto sul resto del Sud. Da evidenziare, in serata, un aumento di nubi più consistente sulle due isole maggiori, con piogge sparse un po’ più diffuse, benché non particolarmente significative. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, in calo sulle regioni settentrionali e del medio-alto Adriatico, in calo anche sulla Sardegna, più o meno stazionarie sulle regioni tirreniche e al Sud: i valori massimi saranno mediamente compresi tra +10 e +20°C sulle pianure un po’ ovunque, i valori più bassi sulle regioni settentrionali, qualche punta verso +21/+22°C sulle regioni del medio-basso Tirreno e su quelle insulari.