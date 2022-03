Previsioni Meteo: tempo stabile e soleggiato fino a venerdì in tutta Italia, nel weekend locali piogge al Centro/Sud

MeteoWeb

Il tempo ampiamente stabile e soleggiato potrebbe subire una battuta d’arresto su alcuni settori, nel corso del prossimo fine settimana. Un’area depressionaria che in questi giorni sta portando anche condizioni di maltempo tra la Penisola Iberica e i settori nord-occidentali africani, andrebbe progressivamente spostandosi verso Est, nel corso dei prossimi giorni, transitando anche sul Mediterraneo centro-meridionale proprio durante il weekend. Abbiamo già avuto modo di evidenziare, nei nostri quotidiani aggiornamenti, che l’onda instabile non si annuncerebbe particolarmente incisiva, difatti essa giungerebbe sul Mediterraneo centrale abbastanza fiacca rispetto alla struttura decisamente più vigorosa di questi giorni sul territorio iberico-marocchina.

Dunque, le previsioni meteo computerebbero certamente una interruzione del bel tempo, ma senza grossi eventi perturbati né a vasta scala sul territorio. La prima parte del weekend, anzi, trascorrerebbe ancora all’insegna della stabilità prevalente, salvo un aumento di nubi sulle regioni insulari, al Centro Sud e soprattutto sulle regioni tirreniche, ma senza fenomeni degni di nota e al più qualche piovasco debole sulla Sardegna. Un cambiamento leggermente più sostanzioso, invece, si avrebbe nel corso di domenica 27, anche in questo caso abbastanza settoriale. Le nubi si farebbero più diffuse un po’ su tutto il territorio, meno solo sui settori alpini e prealpini centro-orientali e al Nordest. Le piogge, però, anche abbastanza deboli o al più localmente moderate, interesserebbero soltanto le aree meridionali o centro-meridionali appenniniche, soprattutto tra Est Lazio, Abruzzo, Molise, Campania interna, poi Centro Nord Puglia, Lucania, piogge diffuse sulla Calabria e localmente, specie in mattinata, sulla Sicilia orientale e sul Sud della Sardegna. Non sono attese grosse variazioni nel campo termico che, tutto sommato, resterebbe mediamente invariato anche se un po’ più fresco si avvertirebbe lì dove ci sarebbero più nubi e qualche pioggia.