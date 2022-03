Previsioni Meteo: alta pressione dominante sull’Italia, oggi temperature primaverili con picchi di +25°C

MeteoWeb

Tempo decisamente stabile in questi giorni sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Le previsioni meteo anche per oggi computano il dominio di un’altra pressione che pone i sui massimi al suolo sull’Europa centrale, ma che, sempre nei bassi strati, si allunga, attraverso una propaggine meridionale, anche verso gran parte del nostro bacino, soprattutto sui settori centrali e fino a quelli meridionali, verso il territorio libico. Per giunta, alle quote più alte dell’atmosfera, i valori geo-potenziali risultano più elevati proprio in corrispondenza del territorio italiano, con circa 568 dam intorno ai 5500 m. Dunque, una colonna d’aria che pesa certamente di più sopra le nostre teste e i risultati al suolo sono piuttosto evidenti: cieli sereni, atmosfera piuttosto statica e sole dominante pressoché ovunque.

La circolazione oraria anticiclonica induce correnti mediamente dai quadranti meridionali che, però, sino a ieri, hanno risentito ancora di contributi relativamente freschi orientali, soprattutto verso il Sud Italia, dove il contesto termico, benché in aumento, è rimasto un po’ sotto le medie; oggi, invece, dato anche l’allontanamento dell’azione fredda sempre più a Est nel nostro bacino, anche la circolazione meridionali e sudorientale si fa via via più mite, con temperature che aumenteranno ancora su tutto il territorio e in maniera più apprezzabile anche al Sud e sulle isole maggiori. Dunque, valori massimi che oggi potranno attestarsi diffusamente tra i +20°C e i +25°C su buona parte delle aree pianeggianti, magari ancora diffusamente tra +15°C e +20°C sulle aree estreme meridionali e insulari. I valori più bassi sono attesi appunto su qualche pianura estrema meridionale e insulare e, naturalmente, sulle colline appenniniche centro-meridionali, quelli più alti sulla Pianura Padana, soprattutto centro-orientale.