Previsioni Meteo: oggi nubi in aumento e qualche debole piovasco, peggioramento da domani

Il breve intermezzo anticiclonico giunto appena ieri sull’Italia sta accusando, come da previsioni meteo, già cedimenti. Non è atteso un granché ancora per oggi, con tempo in prevalenza stabile, tuttavia lievi infiltrazioni di aria umida dai quadranti settentrionali, che costituiscono il prodromo di un peggioramento che poi avverrà via via nel corso di domani e nei giorni successivi, stanno dando luogo a una nuvolosità più diffusa sul territorio, localmente anche con addensamenti un po’ più significativi associati a qualche debole precipitazione. Più in dettaglio, l’infiltrazione di aria moderatamente instabile proveniente dalla Francia, soprattutto alle quote medie dell’atmosfera, sta determinando già nubi diffuse un po’ su tutte le regioni centrali e sull’alto Tirreno, nubi anche sul Mar Tirreno in genere, da Nord a Sud, localmente sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali, ma al Sud nubi più irregolari con maggiori spazi soleggiati.

Le regioni settentrionali, invece, risultano ancora in buona parte sgombre da nubi e con sole dominante, eccetto la Liguria, localmente il basso Piemonte e alcune aree dell’Emilia-Romagna, qui con più nubi e anche con copertura del cielo sulla Liguria e sul basso Piemonte, Sud Cuneese dove, tra l’altro, potranno essere possibile anche locali, deboli precipitazioni, sotto forma di fiocchi a bassa quota sul Sud Cuneense. Altri addensamenti più significativi sul Mare di Sardegna largo, con rovesci, qualche rovescio anche a largo delle coste cagliaritane tirreniche e occasionali piovaschi tra le aree interne toscane e dell’Umbria. Nel corso della giornata e fino a sera, la nuvolosità continuerà a essere diffusa sulle regioni centrali, soprattutto tirreniche e appenniniche, sui bacini tirrenici in genere, sulla Liguria, sul basso Piemonte, sulla Sardegna e via via nubi più diffuse anche sulla Sicilia, qui con tendenza a locali, deboli piogge in serata sulla parte meridionale e tendenza a possibili rovesci anche sul medio-basso Tirreno in mare. Atteso in serata un aumento di nubi anche sulle regioni di Nordest, insisteranno più schiarite sulle aree di Nordovest centro-settentrionali, su Ovest Alpi e anche su Calabria, sud Puglia e sui settori ionici in genere. Le temperature sono attese in moderato aumento al Centro Sud, pressoché stazionarie altrove.