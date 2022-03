Previsioni Meteo: oggi piogge sulle isole maggiori e nevicate al Nord/Ovest

MeteoWeb

Dopo l’instabilità anche accesa sulla Sardegna, con rovesci e temporali localmente forti sui settori interni dell’Ogliastra e su Est Cagliaritano e accumuli parziali in qualche caso fino al 100 mm di acqua sulle aree interne dell’Ogliastra, le previsioni meteo per oggi computo un allentamento del maltempo su questi settori, ancora con nubi e piogge diffuse, ma via via più deboli e in esaurimento in serata. Nubi ancora sulla Sicilia, anche qui con piogge che insistono soprattutto in questa mattinata sulle aree centro-orientali, in particolare tra il Ragusano, il Siracusano, il Catanese, localmente sui settori centrali e sul Messinese, tuttavia fenomeni che dovrebbero via via cessare nel corso della giornata o comunque farsi più deboli e circoscritti. Entro sera, ma diffusamente già dalle ore pomeridiane, soprattutto in Sicilia, su entrambe le isole maggiori il tempo dovrebbe tornare asciutto.

Il flusso umido meridionale, però, continuerà a interessare alcuni settori del Nord/Ovest, essenzialmente quelli estremi occidentali e meridionale del Piemonte e la Liguria di Ponente, specie i settori interni, anche localmente le Alpi centro-occidentali. Su queste aree, data una componente termica abbastanza fredda, sono attese nevicate mediamente a quote non particolarmente basse, intorno all’alta collina, 7/900 m, tuttavia, nelle valli interne dei rilievi liguri occidentali e naturalmente anche in quelle alpine e prealpine citate, la neve potrà scendere anche a quote decisamente più basse, lì dove resisteranno sacche di aria fredda nei bassi strati. Si tratterà, localmente, di nevicate anche moderate, soprattutto nel pomeriggio sera e poi nella notte prossima fino alla mattinata di domani, con accumuli fino a 5/10 cm sui settori interni del Torinese, Cuneese, dell’Imperiese e del Savonese, localmente anche fino a 20 cm dalle quote citate sulle Alpi marittime. Sul resto del paese, prevarrà un campo di alta pressione con tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là. Da segnalare, infine, temperature minime molto basse, fino a -8/-9°C in media-alta collina sull’Appennino centrale, diffusamente di alcuni gradi sotto zero sulla Pianura Padana centro-orientale e anche sulle pianure centrali, fino a -4/-5°C persino sulle colline interne del Sud Appennino.