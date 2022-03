Previsioni Meteo: oggi più nubi su alcune regioni, possibili locali piovaschi sparsi

MeteoWeb

Le previsioni meteo per oggi continuano a computare un tempo in prevalenza asciutto su buona parte del nostro territorio, contrassegnato da valori barici al suolo piuttosto alti, mediamente compresi tra 1.030 e 1.036 hpa. Anche alle quote superiori dell’atmosfera in corrispondenza del nostro bacino, i valori geo-potenziali sono abbastanza alti, tra 572 e 580 dam, baricamente, quindi, l’atmosfera si predispone per bel tempo prevalente. Ciò nonostante, l’azione di una vasta area depressionaria con fulcro, quest’oggi, in prossimità delle coste marocchine, riesce a spingersi in qualche modo anche verso il Mediterraneo centrale e ad apportare un po’ di influenze umide anche su parte delle nostre regioni.

Niente di particolarmente importante, tuttavia nubi irregolari abbastanza diffuse continuano a interessare soprattutto la Sardegna, il medio-alto Tirreno e un po’ tutte le regioni settentrionali, le aree queste più esposte a una circolazione meridionale pilotata da una bassa pressione atlantica. Su tutti i settori citati i cieli si presentano generalmente più nuvolosi, a tratti anche coperti, tuttavia con fenomenologia piuttosto circoscritta e, anche lì dove presente, abbastanza debole. Qualche addensamento in più sarà possibile sulla Toscana, con locali piovaschi sparsi, soprattutto sui settori centrali e localmente settentrionali; qualche piovasco in giornata anche sulla Liguria e locali piogge deboli possibili entro sera anche sulla Sardegna sud orientale. Nubi più compatte potranno riguardare, soprattutto nella prima parte della mattinata, i settori alpini e prealpini centro-occidentali, tra la Valle d’Aosta, l’alto Piemonte, localmente l’alta Lombardia, con qualche fenomeno più ricorrente su queste aree, anche in forma di fiocchi tra i 1.100 i 1.400 m, localmente fiocchi più bassi in presenza di sacche fredde nelle vallate. Nubi basse riguarderanno diffusamente anche la Sicilia centro-orientale, localmente la Calabria ionica, ma qui senza fenomeni degni di rilievo o al più qualche piovasco sparso tra il Catanese, il Messinese meridionale, occasionalmente sulle aree interne del Siracusano e del Ragusano. Bel tempo e sole prevalente sul resto del Centrosud. Infine, uno sguardo alle temperature attese, secondo le previsioni meteo, in aumento un po’ ovunque, più sensibile sulla Sardegna, moderato al Centrosud, meno apprezzabile al Nordovest. Le temperature massime sono previste mediamente tra +12 e +20°C tra le pianure e le colline, ma localmente anche superiori, sui +22/+23°C, specie sulle regioni centrali e sulla Sardegna, qui con punte fino al +25/+26°C sulla parte occidentale, soprattutto sull’Oristanese e sul Medio Campidano.