Previsioni Meteo, oggi un Sabato primaverile ma tornano le nubi al Sud

I settori centrali del Mediterraneo e anche gran parte dell’Italia continuano a essere interessati da una moderata alta pressione. Tuttavia, come annunciato nelle nostre precedenti previsioni meteo, dal Nord-Africa va avvicinandosi una debole circolazione depressionaria che sta già comportando una certa maggiore nuvolosità, soprattutto sulla Sardegna, diffusamente sul medio-basso Tirreno in mare, localmente anche sulla Sicilia, soprattutto settentrionale e di Nordest, sulla Calabria e occasionalmente sulle aree tirreniche centro-meridionali. In gran parte si tratta di nubi medio-alte pressoché innocue, magari in grado di determinare velature del cielo o al più una parziale copertura, ma senza altre conseguenze.

Localmente, tuttavia, la nuvolosità potrà essere un po’ più compatta e in grado di arrecare qualche debole pioggia. Più nel dettaglio, in queste ore mattutine cieli un po’ più nuvolosi riguardano in particolare la Sardegna un po’ tutta, qui anche con locali, deboli rovesci sul Nord Sassarese, localmente sul Nuorese centro-settentrionale, verso la provincia di Olbia Tempio più tardi; qualche rovescio anche sul Mare di Sardegna meridionale e sul Canale di Sardegna settentrionale, localmente verso i settori insulari sud-occidentali, Sudovest Cagliaritano e Carbonia Iglesias. Bel tempo e sole dominante sul resto dell’Italia, salvo la nuvolosità già menzionata tra Nord Sicilia, Calabria e medio-basso Tirreno in mare. Non cambierà un granché nel corso della giornata, con una maggiore nuvolosità che continuerà a riguardare la Sardegna, ancora con rischio di qualche debole pioggia sparsa, e nubi irregolari mediamente presenti anche sulle aree del medio-basso Tirreno, tra il Lazio, la Campania, la Calabria e il Nord Sicilia, qui tuttavia con scarsi fenomeni o semmai qualche debole piovasco occasionale. Continuerà il bel tempo soleggiato sul resto dell’Italia. Circa le temperature, esse sono attese più o meno stazionarie o in leggero aumento sulle isole maggiori, magari un po’ più apprezzabili sulla Sicilia centro-occidentale. I valori massimi sono attesi mediamente tra +15 e +21/+22°C in pianura, con qualche picco fino a +23/+24° C, più probabile sulle pianure di Nordest e sulla Sicilia.

