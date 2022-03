Previsioni Meteo, attenzione a fine Marzo: ondata di super caldo al Centro/Sud

MeteoWeb

Dopo un mese di marzo eccezionalmente freddo, in molte località del Centro/Sud più freddo persino di febbraio, adesso si profila all’orizzonte la prima ondata di caldo della stagione primaverile, con impressionanti sbalzi termici: potremmo ritrovarci nell’arco di pochi giorni, all’improvviso, dal clima tipicamente invernale a quello pienamente estivo! Infatti i modelli meteorologici ipotizzano per la prossima settimana un’ondata di caldo molto intensa per il periodo che dovrebbe arrivare sull’Italia proprio negli ultimi due giorni del mese, Mercoledì 30 e Giovedì 31 Marzo. Addirittura, secondo alcune mappe, la Sicilia rischia di superare i +30°C in località che non raggiungono neanche i +20°C dallo scorso autunno!

La situazione è particolarmente estrema, anche perché sul Nord Europa in concomitanza arriverà una grande ondata di gelo che potrebbe riportare addirittura la neve a Londra, Parigi e Berlino, oltre che in Polonia e in tutti i Paesi baltici e scandinavi. Il flusso caldo giungerebbe sull’Italia da sud/ovest, alimentato da una spinta africana sub-tropicale che innescherebbe la risalita dal Maghreb di ingenti quantità di polvere del deserto del Sahara. Ovviamente si tratta ancora di una prospettiva a medio termine su cui è prematuro sbilanciarsi: nei prossimi aggiornamenti potremo capire se questo scenario verrà confermato o, se, invece, interverranno ulteriori elementi a modificare il quadro meteorologico sullo scacchiere europeo.