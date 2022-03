Previsioni Meteo: peggioramento invernale in atto, neve a bassa quota o in pianura al Centro/Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo la “goccia fredda” proveniente, ironia della sorte, proprio dall’Ucraina, è in piena azione sulle regioni centro-meridionali italiane. Il fulcro del nucleo gelido è attualmente posizionato sul medio-basso Adriatico, all’altezza della Puglia centrale dove, sono presenti i rovesci e i temporali più intensi e anche nevicate che stanno raggiungendo persino i settori pianeggianti. Nevicate in queste ore mattutina anche abbondanti specie sul Barese interno, soprattutto centro-settentrionale, sull’area Monopoli, locali nevicate anche sul Foggiano interno. Nevica da qualche ore su Campobasso, mentre piogge sparse stanno riguardando la Calabria e la Sicilia settentrionale, anche con locali rovesci o temporali, più intensi sullo Stretto di Messina, su Reggio Calabria.

Al momento la neve sui rilievi tra Sud Calabria e Nord Sicilia è a quote un po’ più alte, mediamente tra 800 e 1000 m. Addensamenti su Abruzzo, con locali rovesci sulle coste e nevicate a bassa quota appena sulle aree interne, fiocchi locali anche sulle Marche meridionali, fino a bassa quota, localmente fino all’Umbria orientale. Per il resto della giornata, addensamenti con rovesci su coste e nevicate fino a bassa quota continueranno sul medio Adriatico e sulla Puglia fino a metà pomeriggio circa, poi via via i fenomeni potrebbero andare diminuendo; nello stesso periodo, locali nevicate irregolari lungo l’Appennino centro-meridionale dalle Marche, Abruzzo, Molise e fino alla Lucania. Addensamenti con nevicate fino alla collina sulla Calabria, soprattutto centro-meridionale, su Aspromonte, con accumuli anche fino a 10 e passa centimetri sopra i 700 m, piogge e nevicate più consistenti fino a tutta la sera sulla Sicilia settentrionale, con calo della quota neve in tarda serata fino a 3/400 m e accumuli sulle Madonie sopra i 7/800 m, anche verso i 15/20 cm entro la nottata. Attesi accumuli intorno ai 15/20 cm anche localmente sull’entroterra barese soprattutto dalla media collina. Accumuli di alcuni centimetri e localmente fino a 5/10 cm a bassa quota sul resto del Centro Nord Appennino, specie tra Molise, Abruzzo, Sud Marche, localmente anche sul Nord della Lucania e su qualche area interna campana. tempo migliore sul resto del paese, in prevalenza stabile soleggiato sul medio-alto Tirreno e al Nord, salvo qui nubi basse nebbie diffuse sul Piemonte, un po’ di nubi irregolari sui settori alpini centrali e nubi irregolari anche sulla Sardegna centro-settentrionale. Naturalmente clima freddo su tutta Italia e venti sostenuti settentrionali su tutto il Centro Sud, specie sui bacini.