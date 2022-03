Previsioni Meteo: peggioramento nel weekend, al Centro/Sud torna la pioggia

MeteoWeb

La fase di bel tempo soleggiato dovuto all’affermazione di un temporaneo cuneo anticiclonico sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, dovrebbe avere un break su alcune regioni italiane, nel corso del prossimo fine settimana. Dal Mediterraneo sudoccidentale e dal Nord Africa, infatti, si muoverà un’area moderatamente depressionaria verso i settori centrali del nostro bacino, con progressiva influenza instabile, soprattutto sulle regioni insulari e centro-meridionali, quelle più direttamente interessate dal transito dell’impulso instabile. Non accadrebbe un granché ancora fino a sabato 26, anche se le nubi inizierebbero a farsi più diffuse sulla Sardegna e un po’ su tutto il Centro Sud, anche con qualche prima debole pioggia sparsa sull’isola e, entro sera, qualche debole pioggia anche tra Sud Toscana, Est Lazio, Ovest Abruzzo, sulla Sicilia e occasionalmente sulle aree appenniniche centro-meridionali.

Una instabilità più significativa, invece, potrebbe via via farsi strada nel corso di domenica 27. Per il giorno festivo, infatti, il fulcro della moderata attività instabile dovrebbe trasferirsi dalle Baleari verso la Sardegna e in spostamento verso Est, interessando con maggiore efficacia le due isole maggiori e alcune aree centro-meridionali. Entro la mezzanotte di domenica 27 e anche probabilmente nella notte successiva su lunedì 28, potrebbero aversi anche piogge moderate, come evidenziato nella mappa precipitazioni interna, dapprima sulla Sardegna, poi localmente tra Est Sicilia, Calabria, Centro-Sud Campania, Lucania e Puglia. Piogge deboli o moderate sul resto dei settori insulari e del Centro Sud, più deboli e irregolari tra Sud Toscana, Centro Nord Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Est Molise. Ancora una volta risparmiati il Nord, il resto della Toscana, il Nord delle Marche e il Nord Appennino, per una circolazione instabile un po’ troppo bassa e con poche influenze verso le nostre aree più settentrionali. In riferimento alle temperature, dopo un aumento nel corso dei prossimi giorni, esse sono attese, per il fine settimana, più o meno stazionarie al Centro Sud e nelle medie stagionali; valori un po’ sopra le medie al Nord.