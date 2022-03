Previsioni Meteo, domani inizia il nuovo peggioramento invernale: ecco dove arriveranno le prime piogge e locali nevicate

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano il peggioramento invernale del tempo a iniziare già da domani, venerdì 4. A determinarlo sarebbe un impulso di aria fredda di matrice artica-continentale attualmente collocato sulla Polonia e che, entro le ore centrali di domani, sabato 5 marzo, raggiungerebbe le regioni dell’ex Jugoslavia, quelle danubiane, sfondando con l’avanguardia instabile anche verso il medio-alto Adriatico entro sera. Dunque, già dalla notte prossima, prime azioni pre-frontali inizierebbero a riguardare l’Emilia-Romagna, localmente il Veneto meridionale, anche la parte meridionale della Lombardia e, in maniera più intensa, la Liguria, con piogge sparse o anche rovesci in Liguria.

Nella mappa interna abbiamo rappresentato, a scala di colore giallo-arancio, le aree più interessate da fenomeni nel corso della giornata di venerdì 4. Via via, nel corso della mattinata di domani, gli addensamenti più significativi sono attesi sull’Appennino settentrionale, quello emiliano-romagnolo-toscano, qui anche con prime nevicate fino a quote collinari. Poi addensamenti nel corso della tarda mattinata anche verso le Marche e il Nord Abruzzo, anche qui con rovesci sparsi e qualche nevicata in media collina. Nel pomeriggio di venerdì e poi via via verso la sera, l’instabilità andrebbe intensificandosi tra le Marche centro-meridionali, soprattutto l’Abruzzo, poi anche verso il Molise, i settori interni del Lazio, la Campania e la Lucania in serata. Su tutte queste aree sono attesi progressivamente rovesci e deboli-moderate nevicate sparse fino a quote collinari medio-alte, anche medio-basse, in serata, in particolare sull’Appennino marchigiano e abruzzese; poi possibili fiocchi in media-alta collina su Molise e anche sui rilievi interni campani in tarda serata e verso le ore notturne. Entro la mezzanotte su sabato, sarebbero attesi accumuli intorno ai 2/5/10 cm, a seconda dell’esposizione, su buona parte delle aree appenniniche centro-settentrionali, soprattutto sull’Abruzzo. Imbiancate o qualche centimetro entro sera o prima notata su Sabato, anche sulla media alta collina tra aree interne campane, Nord pugliesi e lucane. Sulle aree al di fuori di quelle circoscritti in colori, quindi sui settori in verde, le precipitazioni sarebbero assenti o soltanto occasionali e deboli, con tempo migliore in via generale. Previsioni meteo di calo termico più sensibile da domani, inizialmente al Centro Nord poi, entro sera, anche verso parte delle regioni peninsulari meridionali, specialmente verso Campania, Centro Nord Puglia e Lucania.