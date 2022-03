Previsioni Meteo, in settimana arriva il primo caldo: +25°C in Sardegna tra martedì e mercoledì

MeteoWeb

La fase più fredda dell’inverno, culminata quest’anno nella prima decade di marzo, si è conclusa: seppur in modo lento e graduale, le temperature hanno invertito la tendenza ricominciando a salire verso valori più consoni al periodo dell’anno. Oggi, infatti, in Sardegna spiccano i +22°C raggiunti a Sassari, Porto Torres e Alghero, anche se Cagliari non ha superato ancora una volta i +16°C a Cagliari. Questa situazione è comune anche a molte altre aree del Paese: le località esposte a sud e sud/est, quindi le zone joniche e adriatiche, sono ancora interessate dal freddo respiro balcanico con la complicità dell’aria freddo-umida spinta dai venti di scirocco che soffiano sulla superficie marina, mentre al contrario nelle aree tirreniche che a sud/est hanno terreni e montagne, si attiva l’opposto fenomeno del foehn che fa lievitare la temperatura. Nei prossimi giorni il clima diventerà più mite in tutt’Italia: in Sardegna avremo picchi di +25°C, ma anche molte altre località del Paese supereranno i +20°C già a partire da domani, Martedì 15 Marzo, in Calabria e Sicilia.

Dopodomani, Mercoledì 16, il clima sarà ulteriormente più caldo in tutto il Paese. Ma attenzione, l'inverno non è ancora finito: nel weekend, a partire da Sabato 19 Marzo, le temperature diminuiranno nuovamente per l'ennesima volta a causa di un'ondata di freddo proveniente dai Balcani e dall'Europa orientale. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti