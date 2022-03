Previsioni Meteo: rinforzo dell’alta pressione, oggi più sole e meno freddo diurno

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, la giornata odierna si presenta più dichiaratamente anticiclonica un po’ su tutto il paese. Il flusso freddo si è temporaneamente allontanato verso il Sud-est Europa e, sul Mediterraneo centrale e sull’Italia si è rinforzata la pressione un po’ a tutte le quote con tempo in prevalenza stabile. I cieli si presentano generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo una parziale nuvolosità sui settori appenninici centro-meridionali e un po’ di nubi in più associate anche a locali addensamenti, essenzialmente sul basso Adriatico e sul basso Tirreno. In particolare sulla Puglia centro-meridionale si correrà anche il rischio di qualche breve rovescio di più sul Leccese, occasionalmente sul Brindisino e Barese.

Si tratterà, tuttavia, di fenomeni isolati e molto circoscritti che potranno interessare in giornata, ma magari di più la sera, anche localmente i settori del basso Tirreno, tra il Reggino e la Sicilia nordorientali, il Messinese, aree dove già in queste ore mattutine sono ugualmente presenti più nubi irregolari e qualche addensamento. Da evidenziare nubi basse, qui associate anche a locali nebbie o foschie, sul Golfo ligure e sulla Liguria centrale, per il resto sole pressoché dominante. Grazie all’allontanamento temporaneo del flusso freddo verso il Sudest Europa, anche di temperature massime subiranno un apprezzabile aumento, con punte fino a 18/20°C in pianura, soprattutto sulle aree centrali sulla Sardegna, valori medi tra 7/15° in pianura e sulle aree collinari. Le temperature minime mattutine, però, sono state molto fredde, Con diffusi valori sotto zero sulle aree appenniniche Fino a bassa quota ma anche pianura al Centro Nord: punte negative fino a -7°C in collina sul Centro Italia e -6°C anche sull’alta Pianura Padana, come nell’Astigiano e nel Bolognese. Previsioni meteo, infine, per ventilazione ancora sostenuta settentrionale soprattutto sul medio-basso Adriatico e sullo Jonio, localmente anche sul basso Tirreno, Calabria e Sicilia orientale; venti in rinforzo da Sudest sul canale di Sardegna centro-orientale e moderati settentrionali sul Sud peninsulare e localmente anche sul medio-basso Tirreno in mare.